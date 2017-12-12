Сотрудники российского посольства покинули Йемен

Все сотрудники российского посольства в Йемене покинули страну. Это связано с вооруженным конфликтом в столице страны — Сане, сообщила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«С учетом ситуации в Сане принято решение о временной приостановке российского дипломатического присутствия в Йемене», — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что посол России и часть российского дипломатического корпуса, аккредитованные в Йемене, продолжат выполнять свои функции в стране, находясь в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.

Ранее во вторник министр информации Йемена Муаммар аль-Эрьяни сообщил, что четверо журналистов телеканала Yemen Today, которых удерживали в заложниках почти две недели повстанцы-хуситы, скончались, остальные были перемещены в неизвестное место. По данным министра, раненым журналистам, истекавшим кровью, не оказывалась медицинская помощь, в результате чего они скончались.

На прошлой неделе начались столкновения между сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха и повстанцами-хуситами. Жертвами боев уже стали несколько сотен человек.

4 декабря СМИ сообщили о гибели бывшего президента Йемена в перестрелке с повстанцами.