Директор ФСБ упомянул о «теракте» в ХМАО. Полиция Сургута шесть месяцев отказывалась называть нападение терактом

Во вторник председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников отчитался о предотвращении 18 терактов в 2017 году. Среди прочего он обмолвился о совершении теракта в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Результаты анализа полученной информации свидетельствуют о сохраняющихся попытках лидеров международных террористических организаций создать очаги террористической активности в различных регионах России. Подтверждением этой тенденции служит совершение терактов в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе, предотвращение на стадии приготовления 61 преступления террористической направленности, в том числе 18 терактов», — цитирует его ТАСС.

В августе в Сургуте вооруженный ножом выходец из селения Эминхюр на юге Дагестана Артур Гаджиев взорвал дымовую шашку в торговом центре «Северный», а затем отправился с ножом по центральным улицам города, беспорядочно атакуя прохожих. В результате пострадали семь человек.

Силовики отказывались официально квалифицировать это событие как теракт. После трагедии в МВД заявили, что не считают версию теракта основной. Уголовное дело возбудили по ст. 30 и ч.2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство».

Тем не менее признанная в России террористической и запрещенная группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение. На следующий день после атаки ИГ разместило видеообращение напавшего на людей в Сургуте человека.

«Новая газета» также сообщала, что первые сутки после происшествия сургутская полиция запрещала местным СМИ публиковать информацию о нападении.