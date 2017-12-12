Защита блогера Соколовского обжаловала приговор в Верховном суде

Защита блогера Руслана Соколовского, получившего условный срок за оскорбление чувств верующих, подала кассационную жалобу в Верховный суд России, сообщил ТАСС адвокат блогера Алексей Бушмаков.

Ранее Свердловский областной суд отклонил кассацию защиты Соколовского на приговор и апелляционное постановление суда. Защита Соколовского настаивала, что будет до последней инстанции требовать оправдания блогера.

«Защита решила обжаловать приговор, потому что в действиях Соколовского нет состава преступления, экспертиза не является допустимым доказательством, ему запрещено посещать публичные места, при этом закон не говорит о том, что это за места…» — рассказал Бушмаков.

Кроме того, защитник считает, что в основу приговора были положены сомнительные показания свидетелей.

В мае этого года Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. Его признали виновным в возбуждении ненависти по религиозному и национальному признакам и оскорблении чувств верующих.

Позднее Свердловский областной суд снизил срок условного наказания Соколовскому с 3,5 лет до 2 лет и 3 месяцев.