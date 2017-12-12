Муниципальный депутат Яшин объявил о мероприятии «День свободных выборов» в Москве

В Лермонтовском сквере Москвы 24 декабря совет муниципальных депутатов Красносельского района проведет праздничное мероприятие «День свободных выборов». Об этом написал в фейсбуке глава совета Илья Яшин.

«Расскажем людям об избирательных правах, которые гарантирует Конституция. Организуем запись граждан, готовых работать наблюдателями. Установим сцену, пригласим музыкантов, будем дарить сувениры, посвященные честным выборам», — пояснил Яшин.

По его словам, во время прошедших выборы в Москве была плохо организована информационная кампания. Чтобы не допустить подобной ситуации перед президентскими выборами проводится «День свободных выборов».

«Мы хотим, чтобы Красносельский район стал городским центром демократической и гражданской активности», — заключил Яшин.

Напомним, 24 декабря 2011 года на проспекте Академика Сахарова (к нему же прилегает Лермонтовский сквер) прошел митинг за честные выборы. По разным данным, в нем приняли участие от 30 до 100 тысяч человек.