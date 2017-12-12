Активист SERB получил восемь суток ареста за нападение на выставку Джока Стерджеса
Замоскворецкий суд Москвы признал виновным активиста движения SERB Александра Петрунько в мелком хулиганстве и назначил восемь суток административного ареста за нападение на выставке Джока Стерджеса «Без смущения 2.0». Об этом сообщает Интерфакс.
Суд также решил засчитать Петрунько двое суток, которые он провел в отделе полиции после задержания, уточняет информационное агентство.
В пятницу 8 декабря неизвестный мужчина в женской одежде разлил на открывшейся выставке Стерджеса пахучую жидкость. Во время этой акции присутствовали активисты движения SERB.
Один из руководителей SERB Игорь Брумель сразу после инцидента сообщил «Новой», что активисты непричастны к инциденту, но подтвердил, что они присутствовали на выставке.
В прошлом году Петрунько облил едко пахнущей жидкостью фотоработы Стерджеса на выставке в Москве. Позднее вход на выставку заблокировали активисты «Офицеров России», а Следственный комитет начал проверку по обвинению в демонстрации детской порнографии.
Проверка длилась почти год, в итоге судебные эксперты «признали полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ, представленных на выставке».