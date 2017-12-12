Активист SERB получил восемь суток ареста за нападение на выставку Джока Стерджеса

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным активиста движения SERB Александра Петрунько в мелком хулиганстве и назначил восемь суток административного ареста за нападение на выставке Джока Стерджеса «Без смущения 2.0». Об этом сообщает Интерфакс.

Суд также решил засчитать Петрунько двое суток, которые он провел в отделе полиции после задержания, уточняет информационное агентство.

В пятницу 8 декабря неизвестный мужчина в женской одежде разлил на открывшейся выставке Стерджеса пахучую жидкость. Во время этой акции присутствовали активисты движения SERB.

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Один из руководителей SERB Игорь Брумель сразу после инцидента сообщил «Новой», что активисты непричастны к инциденту, но подтвердил, что они присутствовали на выставке.

В прошлом году Петрунько облил едко пахнущей жидкостью фотоработы Стерджеса на выставке в Москве. Позднее вход на выставку заблокировали активисты «Офицеров России», а Следственный комитет начал проверку по обвинению в демонстрации детской порнографии.

Проверка длилась почти год, в итоге судебные эксперты «признали полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ, представленных на выставке».