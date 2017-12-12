Лауреатом премии «Большая книга» стал Лев Данилкин
Ирина ЛукьяноваНовая газета
Писатель Лев Данилкин получил премию «Большая книга» за произведение «Ленин. Пантократор солнечных пылинок». Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» с церемонии объявления лауреатов премии.
Второе место занял Сергей Шаргунов за книгу «Катаев. Погоня за вечной весной». Третье место у Шамиля Идиатуллина за роман «Город Брежнев». Приз за вклад в литературу получила писательница Виктория Токарева.
Кроме того, были вручены призы зрительских симпатий по итогам читательского голосования на сайте «Большой книги», хотя лауреаты были известны еще 4 декабря. Ими также стали Шаргунов, Данилкин и Идиатуллин.
Победители «младшего брата» премии «Большая книга» — премии за лучшее произведение для подростков «Кенгуру» были названы 8 декабря в Российской государственной детской библиотеке.
В отличие от «Большой книги», победитель здесь определяется не экспертным жюри, а голосованием читателей – подростков в возрасте от 10 до 16 лет.
Победителями 8 сезона «Кенгуру» в этом году стали: Лилия Волкова, «Под созвездием Бродячих Псов», Антонина Малышева, «Кот забвения», Станислав Востоков, «Брат-юннат».
Все рукописи, попадающие в шорт-листы премий «Большая книга» и «Кенгуру», размещаются на сайтах премий и доступны для бесплатного чтения в течение года. Премиальный фонд «Большой книги» составил 5,5 млн рублей.