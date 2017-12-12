Новая газета

Лауреатом премии «Большая книга» стал Лев Данилкин

Культура

Ирина ЛукьяноваНовая газета

Писатель Лев Данилкин получил премию «Большая книга» за произведение «Ленин. Пантократор солнечных пылинок». Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» с церемонии объявления лауреатов премии.

Второе место занял Сергей Шаргунов за книгу «Катаев. Погоня за вечной весной». Третье место у Шамиля Идиатуллина за роман «Город Брежнев». Приз за вклад в литературу получила писательница Виктория Токарева.

Кроме того, были вручены призы зрительских симпатий по итогам читательского голосования на сайте «Большой книги», хотя лауреаты были известны еще 4 декабря. Ими также стали Шаргунов, Данилкин и Идиатуллин.

Победители «младшего брата» премии «Большая книга» — премии за лучшее произведение для подростков «Кенгуру» были названы 8 декабря в Российской государственной детской библиотеке.

В отличие от «Большой книги», победитель здесь определяется не экспертным жюри, а голосованием читателей – подростков в возрасте от 10 до 16 лет.

Победителями 8 сезона «Кенгуру» в этом году стали: Лилия Волкова, «Под созвездием Бродячих Псов», Антонина Малышева, «Кот забвения», Станислав Востоков, «Брат-юннат».

Все рукописи, попадающие в шорт-листы премий «Большая книга» и «Кенгуру», размещаются на сайтах премий и доступны для бесплатного чтения в течение года. Премиальный фонд «Большой книги» составил 5,5 млн рублей.

Теги:
победа, премия, литература
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