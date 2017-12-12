Кобзон: Минкульт «отфутболивает» проекты певца и отдает деньги Серебренникову

Народный артист России, певец Иосиф Кобзон пожаловался на то, что Минкульт «отфутболивает» его проекты из-за нехватки денег. Об этом сообщает Интерфакс.

При этом Кобзон, говоря о «безобразно, преступно расходующихся средствах», отметил, что «на Серебренникова есть» деньги. Министр культуры Владимир Мединский в ответ заявил, что считает претензии «нечестными и оскорбительными».

«Я с рождения слушал ваши песни, надеюсь, на них и умру, но не готов ни одного вашего упрека принять», — приводит ответ Мединского «РИА Новости».

Министр культуры пояснил, что не будет «городские музеи выселять для размещения фондов Кобзона», также не могут быть «на автомате» поддержаны все подающиеся на народного артиста претенденты, поддерживаемые Кобзоном.

Мединский упомянул фильм, который также «лоббировал» Кобзон, «Моисей Коля» о том, что Николай Киселев вывел евреев с территории оккупированной Белоруссии в 1942 году.

«Мы не можем все фильмы, по которым к вам приходят ходатаи, поддерживать "на автомате". Для этого существует конкурс, комиссия, сценаристы. И это процедура, к которой министр культуры имеет опосредованное отношение», — заключил министр.

Напомним, Кобзон покинул экспертный совет и коллегию при Минкультуры на прошлой неделе. Представители экспертного совета объяснили, что певец «не владеет достаточным количеством информации, которой хотел бы владеть, и в связи с этим не считает правильным быть членом экспертного совета».

В свою очередь Кобзон заявил, что он вышел из совета, потому что «будет стыдно потом отвечать избирателям, почему этого нет, того нет».