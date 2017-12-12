ХАМАС объявил Израилю третью интифаду

Палестинская группировка ХАМАС начала третью интифаду (восстание) в ответ на решение США признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря движения Абдулатив Алкану.

«Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады. Это третья интифада», — заявил Алкану.

По его словам, ракетные обстрелы с палестинских территорий спровоцированы Вашингтоном. «Когда Америка приняла это решение, она открыла путь гневу населения и в арабском, мусульманском мире в целом, и в Палестине», — заключил пресс-секретарь.

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Напомним, после того как президент США Дональд Трамп объявил Иерусалим столицей израильского государства и пообещал туда перенести американское посольство, ХАМАС предупредило мировое сообщество о начале протестов.

Предыдущая интифада была в 2000 году, после того, как премьер-министр Израиля Ариэль Шарон посетил Храмовую гору. Первое восстание против Израиля случилось в 1987—1991 годах, после того как Израиль оккупировал часть Иерусалима и объявил его единым городом.