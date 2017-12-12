Муж юриста ФБК подал вторую жалобу в ЕСПЧ на бездействие полиции

Адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин передал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вторую жалобу социолога Сергея Мохова, которому на улице вкололи неизвестное вещество, от чего он потерял сознание, говорится в обращении, поступившем в «Новую газету».

По словам Бадамшина, ЕСПЧ счел первую жалобу Мохова «неприемлемой» с оговоркой, что защита прошла не все инстанции в России. После Сергей Бадамшин подал повторные жалобы на бездействие ОМВД в прокуратуру, обратился в Симоновский суд, и после отказа — в Московский городской суд (МГС).

МГС также отказался рассматривать жалобу на бездействие полиции при рассмотрении сообщения о преступлении по делу Мохова. «Таким образом, мы дважды за полгода прошли судебные инстанции с первой по вторую», — пояснил адвокат.

Напомним, на Сергея Мохова напали вечером 25 ноября 2016 года. Неизвестный, спрятав лицо за букетом цветов, вколол шприцом в его ногу, предположительно, психотропное вещество. После инъекции Мохов потерял сознание и был госпитализирован.

Его жена, юрист Фонда по борьбе с коррупцией, Любовь Соболь выдвигает две версии случившегося: либо нападение связано с расследованием Моховым рынка ритуальных услуг (Соболь называет ее менее вероятной), либо ее профессиональная деятельность в ФБК. Версию о бытовом конфликте она отвергает: Мохова караулила машина, нападавшего лично он не знает.