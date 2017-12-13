Центробанк отозвал лицензию у банка «Канский»

Центробанк (ЦБ) отозвал лицензию у красноярского банка «Канский», сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили: из-за неэффективного управления рисками на балансе банка появились активы низкого качества. Кроме этого, у банка нет первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов, сам банк полностью лишился собственных средств.

В кредитную организацию назначили временную администрацию.

Банк «Канский» — небольшой региональный банк, существует с 1990 года и специализируется на работе с физлицами в Сибири. Его офисы расположены в Красноярске, Канске, Абакане, Новосибирске, Томске, Омске, Кемерово и Москве.

«Канский» является участником системы страхования вкладов. В банковской системе в ноябре он занимал 370-е место.

По данным портала «Банки.ру», кредитная организация входит в тройку по размерам активов нетто и чистой прибыли среди региональных банков Красноярского края.