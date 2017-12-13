«Ростелеком» выделил 260,4 млн рублей на развитие государственного поисковика «Спутник» и одноименного браузера, следует из материалов на сайте госзакупок.

Единственным исполнителем контракта указано ООО «Поисковый портал “Спутник”». В техзадании говорится, что необходимо расширить применение браузера в государственном и корпоративном сегментах рынка и повысить стабильность работы. На базе поисковика планируется развитие новостного агрегатора, карт и других функций.

Идея государственного поисковика появилась еще в 2008 году, когда страной руководил Дмитрий Медведев. В 2014 году «Ростелеком» запустил поисковик и одноименный браузер «Спутник».

Заявленная миссия «Спутника» — облегчить россиянам, в том числе проживающим в малых населенных пунктах, доступ в интернет, защищенный от «деструктивных явлений» и «недостоверной информации». Вице-президент «Ростелекома» Алексей Басов говорил, что «По запросу “школьницы” sputnik.ru должен находить девочек в аккуратных белых передничках, а не то, что выдают сейчас другие поисковики».

Он же заявлял, что «Спутник» за четыре года должен попасть в топ‑10 ресурсов Рунета по посещаемости, используя исключительно рыночные методы, а не административный ресурс. В мае 2016 года браузер «Спутник» внесли в реестр отечественного ПО, созданный в рамках трехлетнего плана перехода российских министерств и ведомств на отечественное программное обеспечение.

Однако с 2014 года «Спутник» не обрел широкой популярности — по данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка рунета. При этом СМИ сообщали, что на создание поисковика уже затратили не менее 20 млн долларов.

В июле замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что разработчики «Спутника» сами не понимали, зачем он создается. По его словам, проект был создан искусственно и поэтому оказался неуспешным.

В мае источники «Ведомостей» сообщили, что «Ростелеком» признала «неудачным» проект «Спутника», так как он не пользуется популярностью у интернет-аудитории. Несколько собеседников, близких к оператору, рассказывали, что проект должен быть либо закрыт, либо переориентирован.

ООО «Спутник», разработавшее поисковую систему и браузер, на 74,99% принадлежит дочерним компаниям «Ростелекома»: «РТКомм.ру» и «Ростелеком интернэшнл лимитед». Остальными 25% компании владеют миноритарии Вячеслав Рудников и Василий Васин. Сам «Ростелеком» на 51% принадлежит государству.