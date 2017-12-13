РБК назвал крупнейших исполнителей госзаказов среди ИП

РБК составил топ-15 крупнейших исполнителей госзаказов среди индивидуальных предпринимателей (ИП) за последние пять лет. Самым крупным исполнителем госконтрактов среди них стал 38-летний поставщих резинотехнических изделий из Москвы Алексей Шарков. С 2012 года он получил от дочки РЖД (АО «РЖДстрой») 3,31 млрд рублей.

На втором месте оказалась Екатерина Фраас из Челябинской области. Она поставляет продукты питания школам, детским садам и исправительным колониям Челябинской, Курганской областей и республики Башкортостан. Сумма контрактов с госучреждениями за последние пять лет составила 2,13 млрд рублей.

Третью строчку занял 45-летний Александр Утемов из Челябинска. Он поставляет лекарства в местные аптеки. За три последних года он заключил с сетями государственных аптек Челябинской и Курганской областей контракты на сумму 1,8 млрд рублей.

Остальные предприниматели списка являются постоянными поставщиками продуктов в школы, детские сады, больницы и исправительные колонии. По данным РБК, они заключают крупные контракты с дочерними компаниями РЖД и «Роснефти», поставляют лекарства в государственные аптеки, резиновые перчатки — в муниципальные больницы, продают золото и занимаются строительством.​

Индивидуальные предприниматели не отправляют бухгалтерскую отчетность в Росстат​, единственным открытым источником, позволяющим оценить масштабы их бизнеса, является портал Госзакупок.

Чтобы составить список самых крупных ИП, работающих с государством, РБК изучил более девяти миллионов предпринимателей и основателей фермерских хозяйств. Для обработки массива данных использовался интерфейс доступа к информации с портала госзакупок, разработанный проектом «ГосЗатраты».

По данным РБК, доля ИП среди исполнителей госконтрактов выросла вдвое — с 2013 года она увеличилась с 1,6 до 3,27%.