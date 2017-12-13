В Екатеринбурге избивший рядового командир получил три года условно

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор командиру части № 47051 (с дислокацией в Екатеринбурге) Егору Сенаторову, который избил рядового Дениса Хамидуллина. Он получил три года лишения свободы условно (без дополнительного наказания), сообщили «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права».

Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы. Прокурор просил приговорить командира к 3,5 годам лишения свободы условно.

В ближайшее время будет решен вопрос об обжаловании приговора в вышестоящей судебной инстанции.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Тогда 19-летний призывник из Пермского края Хамидуллин заступил в суточный наряд по роте обеспечения в качестве дневального. Сенаторов потребовал от него рассказать общие обязанности военнослужащего, предусмотренные Уставом внутренней службы Вооруженных сил России. В этот момент солдат-срочник был в защитном костюме и противогазе.

Командир части остался недовольным ответом и заставил рядового принять упор лежа и выполнить отжимания от пола на вытянутых руках. Затем Сенаторов заявил, что Хамидуллин должен повторно изучить общие обязанности военнослужащего, и предупредил, что спросит о них через полчаса. Второй ответ Сенаторову также не понравился и он побил Хамидуллина.

7 марта 2017 года Хамидуллин заступил в суточный наряд в качестве контролера на контрольно-пропускный пункт в военном городке в Екатеринбурге. Через несколько часов он покончил с собой. Судебно-медицинская экспертиза не выявила прямой причинно-следственной связи между рукоприкладством Сенаторова и гибелью Хамидуллина.

По данным правозащитников, перед рассмотрением дела в суде Сенаторов пытался отдать отцу солдата пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, однако тот отказался. В последнем слове командир извинился перед истцом. Он заявил, что нанес рядовому два удара, но признал свою вину лишь в оскорблении.