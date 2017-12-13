Студента осудили на три года колонии за убийство фазанов в Парке Горького

Жителя Москвы, 21-летнего студента Института кино и телевидения (ГИТР) Никиту Кашенцева приговорили к трем годам и месяцу заключения в исправительной колонии за убийство 12 фазанов в Парке Горького, сообщает Интерфакс со ссылкой на столичную прокуратуру.

Кашенцева признали виновным по ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений, с применением садистских методов).

Инцидент произошел 30 сентября. Кашенцев в состоянии алкогольного опьянения проник в вольер с фазанами и убил птиц. Среди них были занесенные в Красную книгу. СМИ сообщали, что студент не смог внятно объяснить мотивы своего поступка.

Ранее Кашенцева судили по делу о хранении наркотиков в крупном размере.