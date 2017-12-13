Поставки газа в страны Европы возобновились после взрыва в Австрии

Поставки газа в страны Европы, прерванные из-за взрыва на крупнейшей газораспределительной станции Австрии в районе города Баумгартен, возобновлены. Об этом в эфире местной радиостанции ORF заявил управляющий директор компании-оператора газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria Харальд Штиндль.

По его словам, газ поступает на хабы в Венгрии, Германии и Италии с полуночи 13 декабря по местному времени (22:00 мск). Также восстановлено «национальное» газоснабжение Австрии.

«Мы смогли восстановить работу всех транзитных линий вчера до полуночи, и все эти линии работают на 100%», — сказал Штиндль. Он отметил, что авария могла произойти из-за технического сбоя.

Взрыв на газопроводе в австрийском Баумгартене случился 12 декабря. В результате временно прекратились поставки российского газа на юг и юго-восток Европы. Министерство экономического развития Италии ввело режим чрезвычайного положения.