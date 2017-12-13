Президент США объявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке

Президент США Дональд Трамп во время речи о принятии оборонного бюджетазаявил о победе в Сирии и Ираке над признанной в России террористической и запрещенной организацией «Исламское государство» (ИГ).

«Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили в Ираке. Но они [террористы] распространяются в другие регионы», — сказал он. При этом президент США никак не прокомментировал недавние заявления властей России, Сирии и Ирака о победе над исламистами.

Однако Трамп отметил, что за последние восемь месяцев, что он у власти, действия международной коалиции под руководством США в Сирии и Ираке были более успешными, чем за все время правления Барака Обамы.

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6 декабря российские власти объявили о победе над ИГ в Сирии, а 9 декабря об этом же заявили и власти Ирака. 6 декабря президент России Владимир Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году.

10 декабря глава французского МИД заявил, что удивлен присвоением победы России над ИГ. По мнению Жана-Ива ле Дриана, террористов вытеснили силы коалиции. В Минобороны России заявили, что «странно слышать» эти слова от главы МИД Франции. В ведомстве подчеркнули, что победа над ИГ — «заслуга прежде всего сирийского руководства и правительственных войск».

Кроме того, в военном ведомстве России обвинили США в том, что они создают помехи в борьбе с ИГ. Пентагон отверг это обвинение и заявил, что «коалиция США, а не Российская Федерация или сирийский режим, является единственной силой, достигшей значительного прогресса в борьбе с ИГ».