Суд вынес приговор обвиняемым в захвате заложников в Буденновске в 1995 году

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил обвиняемых в захвате заложников в Буденновске (Ставропольский край) в 1995 году Рамзана Белялова и Магомеда Маздаева к 15 и 13 годам лишения свободы, передает Интерфакс из зала суда.

Осужденных признали виновными в совершении террористического акта (205 УК РФ). Гособвинитель просил суд назначить Белялову и Маздаеву наказание в виде 15 и 14,5 лет лишения свободы.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск родственников потерпевших и взыскал с Белялова 300 тысяч рублей за моральный ущерб. К Маздаеву такие требования не заявлялись.

По версии следствия, Белялов и Маздаев были участниками бандгруппы под руководством Шамиля Басаева и участвовали в организации теракта и захвате заложников в Буденновске.

Сами осужденные отрицают свою вину. По словам Белялова, в момент нападения на Буденновск он находился на строительных работах в другой республике.

Защита Белялова и Маздаева настаивала на оправдании и намерена обжаловать решение суда.

«В истории российского правосудия не было еще такого несправедливого приговора» — заявил адвокат Маздаева Ильяс Тимишев. По его словам, на момент совершения преступления в России действовал Уголовный кодекс РСФСР, а Маздаева и Белялова осудили по статьям о терроризме УК РФ.

Напомним, нападение террористов под руководством Шамиля Басаева на Буденновск в Ставропольском крае произошло 14 июня 1995 года. Боевики захватили в заложники около 1,6 тыс. человек, их удерживали в местной больнице.

Басаев требовал от силовиков немедленного прекращения войны в Чечне и вывода из республики российских войск. Через три дня спецназ начал штурм здания, в котором укрывались террористы. После четырех часов боя погибли 129 человек, среди них 18 милиционеров и 17 военнослужащих, 415 человек получили огнестрельные ранения.