Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой из-за аккаунта «Открытой России»

Роскомнадзор потребовал от сервиса микроблогов Twitter удалить аккаунт движения «Открытая Россия» в течение суток, иначе сервис будет заблокирован на всей территории России. Об этом сообщает «Открытая Россия».

«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона, доступ к информационному ресурсу http://twitter.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации», — говорится в уведомлении Роскомнадзора.

Twitter официально уведомил «Открытую Россию» о получении запроса от российского ведомства. В ответ представители движения сообщили, что не распространяют в Twitter никакой информации с нарушением закона и назвали действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора «политическим давлением на свободу слова».

Накануне группу «Открытой России» уже заблокировали в«Одноклассниках». В администрации соцсети объяснили это решение «нарушением регламента».

Напомним, в ночь на вторник стало известно, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Открытой России» и внес его в реестр сайтов, содержащих информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. Доступ также заблокирован к сайтам «Открытых выборов», «Открытого университета» и khodorkovsky.ru.

Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский призвал поддержать движение и отметил, что решение Генпрокуратуры будет обжаловано в суде.