Юрий Зудхаймер не явился на суд по делу Белых

Бизнесмен Юрий Зудхаймер не явился на очередное заседание по делу бывшего губернатора Кировской области Никите Белых «в связи с метеоусловиями». Об этом сообщила в начале заседания судья Татьяна Васюченко.

Зудхаймер — один из ключевых свидетелей обвинения. Именно во время встречи с Зудхаймером 24 июня 2016 в баре отеля «Лотте Плаза» Белых был задержан.

Зудхаймер уже давал показания в рамках судебного заседания. Бизнесмен проживает в Швейцарии.

На прошлом заседании выступал бизнесмен, друг Белых Алексей Пыхтеев, а также начался допрос бывшего директора НЛК Владимира Сысолятина (он продолжится в пятницу, 15 декабря).

Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в ресторане торгово-офисного центра «Lotte Plaza» на Новом Арбате, при получении меченых денег. Всего, по версии Следственного комитета, Белых полагалось 400 тысяч евро за оказание помощи двум предприятиям. Экс-губернатор свою вину не признает.