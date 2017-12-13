Юрий Зудхаймер не явился на суд по делу Белых
Сергей Лебеденкосудебный отдел, корреспондент
Бизнесмен Юрий Зудхаймер не явился на очередное заседание по делу бывшего губернатора Кировской области Никите Белых «в связи с метеоусловиями». Об этом сообщила в начале заседания судья Татьяна Васюченко.
Зудхаймер — один из ключевых свидетелей обвинения. Именно во время встречи с Зудхаймером 24 июня 2016 в баре отеля «Лотте Плаза» Белых был задержан.
Зудхаймер уже давал показания в рамках судебного заседания. Бизнесмен проживает в Швейцарии.
На прошлом заседании выступал бизнесмен, друг Белых Алексей Пыхтеев, а также начался допрос бывшего директора НЛК Владимира Сысолятина (он продолжится в пятницу, 15 декабря).
Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в ресторане торгово-офисного центра «Lotte Plaza» на Новом Арбате, при получении меченых денег. Всего, по версии Следственного комитета, Белых полагалось 400 тысяч евро за оказание помощи двум предприятиям. Экс-губернатор свою вину не признает.