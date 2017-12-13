В московской мэрии назвали «провокацией» организованный Яшиным «День свободных выборов»

Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников назвал «провокацией» заявленное главой совета депутатов Красносельского района Ильей Яшиным праздничное мероприятие «День свободных выборов». Об этом Черников заявил радиостанции «Говорит Москва».

Черников пояснил, что «согласование мероприятий численностью до 5 тысяч человек находится в компетенции префектуры по территориальности, более 5 тысяч человек и если на территории нескольких округов, то правительства Москвы».

Чиновник уверен, что заявленный Яшиным праздник «День свободных выборов» должен быть согласован с мэрией.

В свою очередь, муниципальный депутат Илья Яшин заявил «Новой газете», что «мы [совет депутатов Красносельского района] и не планируем собирать более 5 тысяч человек».

«Мы действуем строго в рамках своих полномочий, как известно, действующее законодательство относит проведение районных праздников к полномочиям местного самоуправления, поэтому клеркам из мэрии, прежде, чем давать комментарии прессе, лучше бы ознакомиться с законодательством, которое они сами и пишут», — заявил Яшин.

В ответ на вопрос о том, как муниципальный депутат относится к призыву оппозиционера Алексея Навального к своим сторонникам принять участие в анонсированном Яшиным празднике, он сказал: «Ну, призвал и призвал, я же не могу запретить никому осуществлять никакие призывы».

«Наоборот мы заинтересованы в том, чтобы, как можно больше людей приходили, чтобы это действительно было общественно важное, полезное мероприятие. При условии, если полиция будет не мешать, а содействовать представительному органу самоуправления, я думаю, что мы сможем обеспечить соблюдение общественного порядка», — заключил Яшин, отметив, что организаторы праздника имеют «достаточно большой опыт проведения массовых мероприятий».

Собеседник уточнил, что на мероприятии будет установлена сцена, на которой будут выступать муниципальные депутаты и местные жители района. В ответ на вопрос, разрешат ли организаторы мероприятия выступить Навальному, если тот придет, Яшин сказал, что это будет известно позднее, «список выступающих депутаты будут утверждать уже ближе к делу», пояснил он.

Ранее глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин объявил о проведении 24 декабря праздничного мероприятия «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере.

Позднее оппозиционный политик Алексей Навальный призвал своих сторонников прийти на это мероприятие. По словам Навального, муниципальные депутаты имеют право организовывать местные праздники и приглашать на них любое количество людей, поэтому согласование с властями города не требуется.