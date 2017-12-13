В ФСБ не нашли в заявлении Собчак о Крыме призывов к сепаратизму

ФСБ провела лингвистическую экспертизу высказывания телеведущей Ксении Собчак о Крыме во время ее первой пресс-конференции после объявления о планах участвовать в выборах, передает русская служба «Би-би-си».

Спецслужба не нашла в словах Собчак призывов к сепаратизму. Сама процедура проверки заняла чуть более месяца. Официально о ней не сообщалось.

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Напомним, 24 октября Ксения Собчак провела первую пресс-конференцию после того, как объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах. «С точки зрения международного права, Крым — украинский. Точка. Дальше — давайте разговаривать», — ответила она на вопрос о проблеме Крыма.

На следующий день депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин послал запросы генеральному прокурору Юрию Чайке и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить слова Ксении Собчак. Уже в ноябре сама телеведущая рассказала, что Генпрокуратура ведет проверку ее высказываний о принадлежности Крыма.