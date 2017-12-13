Ямальский депутат попросила проверить выступление школьника в «городе Бундестаге»

Депутат от КПРФ Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина в своем запросе, посвященном выступлению школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге, назвала этот немецкий законодательный орган городом. Документ опубликовал главный редактор издания TochkaNews.ru Дмитрий Фоминцев.

В своем запросе Кукушкина попросила начальника департамента образования Нового Уренгоя Михаила Терещенко сообщить о том, кто направил Десятниченко «в город Бундестаг».

В беседе с изданием «Накануне.Ru» депутат объяснила некорректный запрос «технической ошибкой».

«Такая формулировка – техническая опечатка. Все уже исправлено. Не понимаю, почему такой шум. Ясно, что пропущено слово "Берлин"», — заявила Кукушкина.

Ранее в ноябре депутат-коммунист Заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина обратилась с запросом в органы власти, в котором потребовала проверить гимназию в Новом Уренгое после выступления школьника Николая Десятниченко в Бундестаге, которое стало предметом жесткой критики, в частности, со стороны депутатов Госдумы.

Напомним, школьник Николай Десятниченко рассказал в бундестаге о немецком солдате, попавшем в плен после Сталинградской битвы. Школьник заявил, что «многие [немецкие солдаты] хотели жить мирно и не желали воевать».

Позднее комитет Совфеда по международным делам обратился к правительству Ямало-Ненецкого округа с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя. ФСБ запросила у властей города информацию о родственных связях школьника.