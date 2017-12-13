МВД предложило платить гражданам за помощь в раскрытии преступлений

Министерство внутренних дел России задумалось о том, чтобы платить гражданам премии за содействие в раскрытии преступлений и задержании преступников, передает Интерфакс.

Соответствующая инициатива содержится в проекте приказа МВД, решение о разработке которого было принято на коллегии министерства в ноябре 2016 года.

Как объяcняют в МВД, основанием для выплаты вознаграждения гражданину станет «инициативное представление им достоверной информации в период размещения объявления на официальном интернет-сайте МВД России, которая привела к раскрытию преступления и (или) задержанию лиц, его совершивших».

Предполагается, что решения о вознаграждениях до 500 тысяч рублей будет принимать руководитель территориального органа МВД, до 3 млн рублей — заместитель министра внутренних дел, а свыше 3 млн рублей — сам глава МВД.

«Предельный размер вознаграждения не устанавливается. Выплата возможна в наличной и безналичной форме», — добавили в ведомстве.