Facebook начал блокировать публикаций со ссылками на Telegraph

Facebook блокирует публикации, созданные с помощью сервиса Telegraph, — платфомы для публикации текстов, разработанной для мессенджера Telegram. На это обратило внимание издание The Village.

При попытке опубликовать ссылку на Telegraph, появляется уведоление о спаме. Также нельзя отправить ссылку в личных сообщениях, соцсеть называет домен telegra.ph небезопасным.

Facebook пока не объяснил причины блокировки сервиса.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров представил платформу Telegraph осенью 2016 года. Сервис позволяет создавать заметки, добавлять фото и видео. Telegraph не требует регистрации.