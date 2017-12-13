ФИФА отказалась продавать билеты на ЧМ-2018 жителям Крыма

Жители Крыма не смогут купить билеты на чемпионат мира по футболу в России в 2018 году на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), поскольку организация не признала Крым российским. Это следует из слов заместителя министра спорта России Натальи Паршиковой, передает Интерфакс.

«[На сайте ФИФА] вы найдете Грузию и не найдете Крым. Поэтому для жителей Крыма организована продажа билетов через сайт Российского футбольного союза», — заявила Паршикова на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, отметив, что Россия организует следующий Чемпионат мира по футболу, «мы являемся страной, принимающей это мероприятие», добавила она.

Депутат Госдумы Отари Аршба уточнил, что ФИФА также не признает Косово, Абхазию и Осетию.

«Значит, они не смогут купить эти билеты на сайте ФИФА и так же, как и крымским жителям, осуществляется продажа билетов через национальные федерации», — отреагировала Паршикова на слова депутата.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в 11 российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.

Турнир начнется 14 июня и продлится до 15 июля. Россия принимает чемпионат мира по футболу впервые.