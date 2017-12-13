Google назвал самые обсуждаемые темы 2017 года

Компания Google составила рейтинг самых популярных тем 2017 года на основе поисковых запросов. Тренды компания собрала в клип, трек к которому записала группа «Каста».

Поисковик разделил запросы на несколько категорий. Среди «событий и явлений» российских пользователей поисковика больше всего интересовала жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018 года, чемпионат мира по хоккею, спиннер, iPhone 8 и Кубок конфедераций.

Также среди самых популярных запросов — митинги сторонников Алексея Навального, интервью Юрия Дудя и выдвижение Ксении Собчак.

В категории «рэп-исполнители» вошли Oxxxymiron, Face, Гнойный, Хаски и Фараон. По запросу «утраты» чаще всего искали имена Веры Глаголевой, Дмитрия Марьянова и Честера Беннингтона.

На вопрос «что такое» пользователи искали хайп, спиннер и фиаско. Главными мемами в поиске Google стали Ждун, «Это фиаско, братан» и «На донышке».

Накануне аналогичные данные опубликовал «Яндекс». Самое большое количество запросов касалось теракта 3 апреля в петербургском метро. На втором месте — скандал вокруг суицидальной игры «Синий кит», а на третьем — фильм «Матильда». Как и в запросах Google, у «Яндекса» спрашивают о деятельности Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.