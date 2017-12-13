Госдума приняла закон об ужесточении наказания за живодерство

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными, передает РИА Новости.

Максимальный срок лишения свободы за живодерство из хулиганских или корыстных побуждений составит три года, помимо этого, возможен штраф в размере 80 тысяч рублей. За аналогичное деяние, совершенное группой лиц, предлагается лишать свободы на срок от трех до пяти лет.

Ужесточается наказание за истязание животных в присутствии несовершеннолетних, а также использование садистских методов издевательств (до пяти лет лишения свободы). Появится наказание за трансляцию живодерства в интернете (до пяти лет лишения свободы).

Напомним, в середине ноября Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Соответствующие поправки к законодательству в начале ноября внесла группа депутатов во главе с Олегом Шеиным («Справедливая Россия») и Владимиром Бурматовым («Единая Россия»).

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» внесли в Госдуму осенью 2010 года, в первом чтении его приняли в марте 2011-го. Планировалось, что второе чтение пройдет 14 июня 2017 года. Позднее в Госдуме заявили, что законопроект примут в ближайшее время. 9 ноября в Госдуму были внесены поправки в 245 статью Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными).