Суд Греции постановил экстрадировать обвиняемого в киберпреступлениях россиянина в США

Верховный суд Греции оставил в силе решение об экстрадиции россиянина Александра Винника в США, где его обвиняют в отмывании не менее 4 млрд долларов, передает ТАСС из зала суда.

Как отмечает агентство, теперь окончательное решение по делу Винника — а именно чей запрос об экстрадиции, России или США, удовлетворить, должен принять министр юстиции Греции.

Ранее Греция уже удовлетворила запрос США об экстрадиции Винника, где его обвиняют в отмывании миллиардов долларов, а позднее суд в Салониках (Греция) удовлетворил и запрос России о выдаче Винника, где его обвиняют в крупном мошенничестве. Более того, Останкинский суд Москвы уже заочно арестовал Винника в России.

Напомним, правоохранительные органы Греции задержали Винника в июле этого года. По версии США, россиянин, в частности, отмывал деньги при помощи биржи криптовалют BTC-e. В свою очередь, Генпрокуратура России инкриминирует Виннику то, что он «под предлогом поставки оборудования похитил денежные средства на сумму более 600 тысяч рублей» у неназванной организации.

Сам Винник, по словам его защитника, не признает обвинений американских властей в отмывании 4 миллиардов долларов. Относительно же обвинений российской стороны Винник не высказывался, «но на экстрадицию на родину согласен», — сообщал ранее адвокат Винника.