Суд не принял иск Кашина к ФСБ по делу Telegram

Мещанский суд Москвы зарегистрировал, но отказался принимать к производству иск журналиста Олега Кашина к ФСБ по делу Telegram, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Бочарову.

«Суд отказался принять иск к рассмотрению», — сказала Бочарова.

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В конце октября суд вернул аналогичный иск журналиста «Эхо Москвы» Александра Плющева к ФСБ. В суде отметили, что из иска журналиста «не следует, что обжалуемые действия нарушают или затрагивают права, свободы и интересы истца».

Напомним, журналисты Александр Плющев и Олег Кашин ранее рассказали о намерении подать иски к ФСБ, возражая против требования ведомства предоставить ключи шифрования переписки в Telegram. Журналисты отмечали, что спецслужбы затрагивают их право на конфиденциальное общение с источниками информации.

Во вторник, 12 декабря, суд не стал отменять штраф для компании. Ни представителей ФСБ, ни прокуратуры не было на заседании.