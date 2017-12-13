Роскомнадзор пригрозил блокировкой СМИ за материалы нежелательных организаций

Роскомнадзор предупредил СМИ, что их сайты будут заблокированы из-за размешения материалов нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства.

«Обращаем внимание, что если материалы нежелательной организации распространяются на стороннем ресурсе, в том числе на сайте сетевого СМИ, Роскомнадзор должен ограничить доступ и к этим ресурсам. Такая обязанность наступает в том случае, если данные сторонние ресурсы указаны в требовании, поступившем из Генпрокуратуры», — сказано в заявлении.

Ведомство не уточнило, о каких именно материаалах идет речь.

Ранее в среду Роскомнадзор потребовал от соцсети Twitter удалить аккаунт движения «Открытая Россия» в течение суток. Иначе сервис будет заблокирован на территории России. Twitter официально уведомил «Открытую Россию» о получении запроса от российского ведомства.

Накануне группу «Открытой России» уже заблокировали в «Одноклассниках». В администрации соцсети объяснили это решение «нарушением регламента».

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