Россиянин Виктор Агеев: «Я приехал на Донбасс добровольно»

В Новоайдарском районном суде началось рассмотрение по существу дела россиянина Виктора Агеева, а также граждан Украины Богдана Венгера и Даниила Гладкова, которых обвиняют по статьям о создании террористической организации и незаконном обращении с оружием.

На прошлом заседании суда, 24 ноября, Агеев рассказал журналистам, что жалеет о том, что приехали на Донбасс, но потом добавил, что поехал бы снова. Сегодня, 6 декабря, Агеев пояснил, что не говорил такого, подчеркнув, что «никому из россиян не советовал бы ехать».

Россиянин отметил, что «приехал на Донбасс добровольно». На вопрос о том, почему ранее в интервью он называл себя контрактником Вооруженных сил РФ, Агеев ответил: «Без комментариев».

Напомним, россиянина Виктора Агеева задержали под Луганском в июне 2017 года во время боя украинских военных с сепаратистами. Сам Агеев утверждал, что не занимался террористической деятельностью, а на территорию самопровозглашенной ЛНР попал будучи российским контрактником.

Мать россиянина Светлана Агеева не раз обращалась к российским властям с просьбой помочь вернуть сына домой. В свою очередь, в Минобороны России заявляли, что Агеев никогда не служил по контракту.

На Украине Виктора Агеева обвиняют в создании террористической организации (ч. 1, ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины) и незаконном обращении с оружием (ч. 1, ст. 263). По обеим статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.