Страны ОИС признали Восточный Иерусалим столицей Палестины

Страны-участницы организации исламского сотрудничества (в ОИС входят 57 государств) признали Палестину государством со столицей в Восточном Иерусалиме на внеочередном саммите организации в Стамбуле, сообщает газета Daily News-Hürriyet.

ОИС также призвало мировое сообщество признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей палестинского государства. Такое заявление ОИС стало ответом на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, вызвавшее острую критику со стороны мусульманских стран.

На саммите ОИС выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, он назвал Израиль террористическим государством и призвал международное сообщество «признать Иерусалим столицей оккупированной Палестины».

«Необходимо, чтобы страны, которые еще не признали палестинское государство, предприняли этот важный шаг, сохранили баланс, который обеспечит здравый смысл и справедливость в регионе», — добавил глава государства.

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Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил Иерусалим столицей израильского государства и пообещал перенести туда американское посольство.

При этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBS указала, что Трамп, объявив Иерусалим столицей Израиля, не говорил о точных границах города. Поскольку, «каким именно будет Иерусалим» «решать будут не американцы», — подчеркнула Хейли.

В ответ на решение Трампа Палестинская группировка ХАМАС начала третью интифаду (восстание) против Израиля.

Предыдущая интифада была в 2000 году, после того, как премьер-министр Израиля Ариэль Шарон посетил Храмовую гору. Первое восстание против страны случилось в 1987—1991 годах, после того как Израиль оккупировал восточную часть Иерусалима и объявил его единым городом.