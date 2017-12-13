Канада решила бойкотировать Кубок мира по биатлону в Тюмени

Сборная Канады по биатлону будет бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, передает норвежкая телевизионная компания NRK. Об этом Федерация биатлона Канады сообщила в письме к президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андресу Бессебергу.

Федерация биатлона Канады считает, что соревнования по биатлону в России противоречат решению Международного олимпийского комитета.

«Решение о проведение крупных турниров в России противоречит решению МОК отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх-2018. В настоящее время мы недостаточно уверены в работе России по вопросу антидопинговой системы, поскольку WADA до сих пор не восстановило аккредитацию РУСАДА», — сказано в письме.

Биатлонисты из Канады стали первыми спортсменами, которые заявили о бойкоте соревнований в России после решения МОК.

Напомним, МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Таким образом, в Пхенчхане под нейтральным флагом смогут выступить только те российские спортсмены, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга.