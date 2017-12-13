МВД и Минобороны договорились сотрудничать в обеспечении правопорядка

Глава МВД России Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу подписали соглашение о взаимодействии ведомств по вопросам обеспечения правопорядка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Документ предусматривает взаимодействие ведомств по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений и правонарушений.

Министерства планируют проводить профилактические мероприятия «по ряду ключевых направлений», в том числе, по «противодействию незаконному обороту и потреблению наркотиков, розыску военнослужащих, повышению безопасности дорожного движения и обеспечению правопорядка на территории военных гарнизонов».

Также соглашение предусматривает информационный обмен и передачу передового опыта правоохранительной деятельности между ведомствами.

Выступая на торжественной церемонии, министр внутренних дел Владимир Колокольцев подчеркнул, что между МВД и военной полицией установлены тесные рабочие контакты. Подписание соглашения о взаимодействии, по его словам, станет важным шагом в их дальнейшем укреплении.