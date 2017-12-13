В «Матросской тишине» обнаружили VIP-камеры‍ с евроремонтом

В «Матросской тишине» наряду с корпусом, где люди живут, «хуже, чем бомжи в подвале» (в условиях антисанитарии, тесноты и духоты)», есть корпус с VIP-камерами, которые «мало чем отличаются от стандартных номеров в отеле». Об этом на сайте «Московского комсомольца» (МК) рассказала член московской Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Речь идет в том числе о камере под номером 275, где сидит Дионисий Золотов, обвиняемый в мошенничестве. На пороге этой люксовой камеры, пишет Меркачева, «автоматически хочется разуться, чтобы, не дай Бог, не наследить».

«Размером почти на всю стену телевизор, стильный подвесной унитаз, элегантные полочки-крючечки… Кажется, что ты не в „Матросской тишине“, а в отеле где-нибудь на Мальдивах. И за окном не суровая московская зима, а плещется теплый океан», — поделилась впечатлениями член ОНК.

По словам Меркачевой, условия пребывания заключенных в шведской женской тюрьме, где она недавно побывала, меркнут в сравнении с этой камерой. «Тут можно футбол гонять!» — отметила она.

«Два больших окна. На стене огромный телевизор, рядом модный пульт. Шикарный холодильник „Индезит“ забил деликатесами. Кровати (две совершенно пустые) застелены белоснежным бельем. Кругом красивые полочки для удобства. На одной стоят стильные банки для самых разных специй (на каждой сверху аккуратненькая миленькая ложечка), и вообще много такого, чего не всегда найдешь даже у обеспеченной хозяйки на кухне. Туалет с включающейся вытяжкой, с подвесным унитазом (стоит от 30 до 50 тысяч рублей), с красивым шкафчиком», — сообщила Меркачева.

По ее словам, Золотов написал заявление на имя начальника СИЗО с просьбой оградить его от общения с членами ОНК в связи с личной неприязнью. Члены ОНК, иронизирует Меркачева, хотели поинтересоваться у заключенного, нет ли у него жалоб на условия содержания. «Ну мало ли — модный унитаз, может, шумит при смыве, или вода в душе слишком горячая, или один из десятка режимов размораживания в холодильнике не работает, всякое ведь бывает», — написала она.

В конце Меркачева заявила, что просит считать публикацию в «МК» официальным обращением к директору ФСИН России Геннадию Корниенко с требованием разобраться в условиях содержания заключенных в СИЗО «Матросская тишина». После этого Интерфакс сообщил, что ФСИН начала проверять информацию о роскошных камерах для «элитных сидельцев».

Золотов проходит свидетелем по делу члена московской ОНК Дениса Набиуллина, которого подозревают в мошенничестве. Кроме этого, в отношении Золотова возбуждено дело в связи со смертью его бывшего сокамерника, топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. исполнительный директор компании был найден мертвым в камере СИЗО № 5 («Водник») 18 марта 2017 года. По данным Меркачевой, правоохранители хотели обвинить Золотова по статье «доведение до самоубийства», но потом остановились на «мошенничестве».

Напомним, «Новая газета» публиковала большой материал о Дионисие Золотове. Спецкор Андрей Сухотин рассказывал, что Золотова перевели из «Лефортово» для участия во внутрикамерных разработках. Изначально он оказался в тюрьме после мошенничества в отношении немецкого бизнесмена Юрия Зюйдхамера — будущего свидетеля и заявителя по делу Никиты Белых.

Кроме этого, Золотов замешан в мошенничестве на сумму в размере 80 млн рублей в отношении своего сокамерника Евдокимова. За эти деньги последнему обещали свободу. «В СИЗО он [Золотов] стремительно завоевал авторитет: свободно перемещался между камерами и кабинетами для следственных действий и свиданий и, как и на свободе, предлагал новым знакомым большой спектр услуг — от улучшения условий содержания до прекращения уголовного преследования», — сообщала «Новая газета».