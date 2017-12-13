Алексей Навальный опубликовал предвыборную программу

Оппозиционный политик Алексей Навальный, объявивший о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году (по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, у Навального «нет шансов» быть зарегистрированным на выборах из-за судимости), опубликовал на своем сайте предвыборную программу.

В своей программе политик, в частности, предлагает увеличить расходы на здравоохранение и на образование в два раза — до 12,4 триллионов рублей, освободить малый бизнес от налогов и перейти к контрактной армии.

Также Навальный предлагает заменить налоги на малый бизнес патентным сбором в 25 000 — 30 000 рублей в год, а налоги на фонд оплаты труда — снизить с 30% до 15%. По мнению авторов программы, такие меры позволят «освободить предпринимательскую инициативу».

Кроме того, политик считает, что необходимо снизить ставки по ипотеке с 11% до 2%, что, по его мнению, позволит семьям из двух работающих человек приобретать новое жилье.

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Навальный также сохранил в программе вызвавший претензии экспертов пункт о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) россиян до 25 000 руб.

Также авторы программы оставили компенсационный «налог на олигархов» за приватизацию предприятий в 1990-х годах. При этом специалисты уточнили, что налог «не должен быть сверхобременительным для компаний», а его действие будет ограничено по времени.

Расходы на оборону Навальный пообещал не сокращать, однако изменить систему их распределения, чтобы большая часть денег шла на зарплаты. Согласно программе Навального, в армии будет «500 000 контрактников со средней зарплатой 200 000 рублей в месяц».

По мнению оппозиционера, его программа будет стоить российскому бюджету около 7,8 трлн рублей в год. Эти деньги он намерен высвободить благодаря борьбе с коррупцией при госзакупках (5 трлн рублей в год), сокращении расходов на чиновников и правоохранительную деятельность — по 750 млрд рублей.

Еще 2 трлн рублей Навальный планирует взять, сократив субсидии госкорпорациям на мегапроекты. Еще 2 трлн рублей должно дать повышение налогов на добычу энергоносителей, и триллион рублей — дивиденды госкомпаний. При этом Навальный надеется, что размер доходов российского бюджета не снизится при реализации перечисленных мер.

Напомним, выборы президента России назначены на март 2018 года. Ранее о своем выдвижении объявили нынешний президент России Владимир Путин, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнесмен Сергей Полонский, а также журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон.