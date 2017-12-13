Следствие заподозрило полковника Захарченко в покупке замка в Лондоне

Следствие по делу полковника Дмитрия Захарченко, которого обвиняют в получении взятки, подозревает его в покупке во время службы в российской полиции недвижимости за границей, в том числе «замка в Лондоне». Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.

По его словам, в среду во время обыска у бывшей гражданской жены полковника Марии Семыниной следователи искали документы на зарубежную недвижимость.

Адвокат женщины Александр Карабанов опроверг наличие у его подзащитной таких документов. «Моя доверительница не обладает никакой информацией и тем более никакой недвижимостью за границей. Кроме того, деньги, которые у нее сегодня забрали, были единственными денежными средствами, оставшимися на жизнь», — подчеркнул защитник.

Во время обыска у Семыниной изъяли около двух тысяч евро, медицинские документы детей, а также телефоны и планшеты.

Ранее суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая просила передать государству арестованное у Захарченко имущество и деньги. Суд постановил передать в столичное управление Росимущества недвижимость и машины полковника и его близких, и около 8,5 млрд рублей в различной валюте — в федеральный бюджет.

Полковник Дмитрий Захарченко был заместителем начальника управления «Т» в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, где курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.

В сентябре 2016 года его арестовали по делу о получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Захарченко утверждал, заявил, что накопил миллиарды рублей с зарплаты.

Под стражей также находится отец Захарченко. Его обвиняют в растрате. Мать и сестра полковника, у которых при обыске также нашли деньги, покинули Россию. 7 декабря глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что в тетрадке, в которой велась бухгалтерия наличных денег Захарченко, рядом с суммой 600 тысяч евро указана пометка «мелочь». В ней мать полковника вела учет наличных денег, обнаруженных и изъятых в известной квартире.