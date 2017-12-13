Facebook: «фабрика троллей» потратила 97 центов на рекламу перед референдумом по «Брекситу»

Компания Facebook сообщила комиссии по расследованию возможного вмешательства России в референдум о «Брексите», что российское «Агентство интернет-исследований» потратило 97 центов на рекламные посты в соцсети перед голосованием по выходу Великобритании из Евросоюза в 2016 году, пишет The Daily Telegraph.

Эти деньги, сообщили в компании, пошли на публикацию трех рекламных постов об иммиграции, напрямую референдума они не касались. Пользователи соцсети увидели их в общей сложности 200 раз.

Ранее Facebook сообщила Конгрессу США, что в период до и после выборов президента (с января 2015 года по август 2017 года) «Агентство интернет-исследований» опубликовало в соцсети около 80 тыс. постов, которые появились в лентах у 126 млн американцев или около 40% населения страны. За это агентство заплатило Facebook более 100 тыс. долларов.

Возможное влияние России на голосование по «Брекситу» началось осенью 2017 года. О готовности сотрудничать с британскими властями в рамках расследования объявили Facebook, Twitter и Google.

Впервые об «Агентстве интернет-исследований» рассказала «Новая газета». Компания нанимает людей для распространения постов и комментариев в соцсетях и СМИ, формируя определенное общественное мнение. «Фабрику троллей» связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина».