Ассоциация театральных критиков назвала Малобродского «Человеком года»

Ассоциация театральных критиков (АТК) назвала фигуранта «дела „Седьмой студии“», продюсера Алексея Малобродского «Человеком года», сообщает Интерфакс.

Человеком года Малобродского назвали с формулировкой «За честь и достоинство». Само «дело „Седьмой студии“», по версии АТК, стало антисобытием года.

АТК выразила поддержку коллегам, которые проявляют мужество и порядочность, и отдельно отметила режиссера Кирилла Серебренникова, который выпустил в этом году несколько значительных премьер (балет «Нуреев» в Большом театре, оперы «Чаадский» в «Геликон-опере» и «Гензель и Гретель» в Штутгартской опере, «Маленькие трагедии» в Гоголь-центре).

В номинации «Спектакль года» победил «Старик и море» Анатолия Васильева. Ранее этот спектакль был номинирован на «Золотую маску», но Васильев отказался от участия в конкурсе.

Ассоциации театральных критиков (АТК) была создана в 2015 году. Это независимое профессиональное объединение, в которое входят ведущие театральные критики России (более 150 профессионалов из разных городов страны).

Правоохранительные органы обвиняют бывших сотрудников АНО «Седьмая студия» в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».

По делу, помимо Серебренникова и Малобродского, проходят бывший гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, а также экс-главбух организации Нина Масляева. Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.