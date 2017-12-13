CPJ: число подвергшихся уголовному преследованию журналистов достигло исторического максимума

Число журналистов, подвергшихся в 2017 году уголовному преследованию, достигло исторического максимума, сообщает международный Комитет по защите журналистов (CPJ).

По его данным, уголовному преследованию подверглись 262 журналиста. В Комитете отметили, что в 87% случаев корреспондентов преследовали за профессиональную деятельность.

В первую очередь власти преследуют журналистов в Турции, Китае и Египте. В Турции в течение года задержали 73 журналиста, в Китае — 41, а в Египте — 20.

«Это является свидетельством гнетущей неспособности мирового сообщества справиться с глобальным кризисом в сфере свободы прессы», — отметили в CPJ.

Почти три четверти всех арестованных журналистов в мире обвиняются в антигосударственной деятельности, «многие из них в соответствии с широко трактуемыми и неясно сформулированными законами о противодействии терроризму», заявили эксперты.

«При этом численность журналистов, подвергшихся тюремному заключению по обвинениям в распространении „лживых новостей“, будучи сама по себе достаточно скромной, также возросла до рекордного уровня в 21 человек», — добавили они.

По данным CPJ, восемь процентов фигурантов уголовных дел составляют женщины (22 человека), а 29 процентов — фрилансеры.

Среди журналистов, подвергшихся уголовному преследованию в России, Комитет назвал автора «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов), которого обвиняют в нарушении миграционного законодательства, а также журналиста РБК Александра Соколова, который получил три с половиной года колонии по обвинению в участии в экстремистском сообществе.

Кроме этого, CPJ напомнил о главном редакторе калининградской газеты «Новые колеса» Игоре Рудникове, которого обвиняют в вымогательстве, и о корреспонденте «Кавказского узла» Жалауди Гериеве, приговоренному к трем годам колонии по делу о хранении наркотиков.