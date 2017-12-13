ФИФА пообещала устранить проблемы при покупке билетов на ЧМ-2018 жителям Крыма

Техники Международной федерации футбола (ФИФА) пообещали в короткое время устранить сложности, из-за которых жители Крыма не могут купить билеты на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха рассказал «Дождю», что техники ФИФА связались с представителями союза «буквально через пару часов» после того, как стало известно о проблеме.

Техники ФИФА заверили КФС в том, что постараются в короткое время устранить сложности и болельщики из Крыма смогут купить билеты. «На сегодня такая информация», — сказал Ветоха.

Кроме этого, в пресс-службе международной организации RNS заявили, что не устанавливали каких-либо технических ограничений, которые могли бы помешать кому-либо, вне зависимости от места проживания, подать заявку на покупку билетов на матчи ЧМ. В ФИФА подчеркнули, что приобретатель билета сам выбирает резидентство.

Ранее статс-секретарь Минспорта Наталья Паршикова заявила Интерфаксу о невозможности купить билеты на чемпионат мира по футболу из Крыма.

Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге. Соперниками сборной России по групповому раунду станут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.