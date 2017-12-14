Мэрия Москвы пожаловалась в прокуратуру из-за проведения Яшиным «Дня свободных выборов»

Столичная мэрия обратилась в прокуратуру с просьбой вынести предостережение главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину из-за его планов провести мероприятие «День свободных выборов» в Москве, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елену Романову.

«На массовом мероприятии должна быть обеспечена безопасность, решены вопросы с транспортом, скорой помощью и так далее. Организаторам мероприятия должно быть вынесено предостережение, что организация несогласованного собрания — это административное нарушение», — заявила представитель мэрии.

В свою очередь, сам Илья Яшин рассказал изданию, что получил письмо о несогласованности «Дня свободных выборов» от префектуры ЦАО. При этом он отметил, что совет депутатов Красносельского района и не просил согласовывать проведение праздника, а только «проинформировал» префектуру ЦАО «о том, что мероприятие будет проводиться в строгом соответствии с нашими полномочиями».

«Единственная цель информирования — чтобы они не согласовывали на этом месте других мероприятий уже в рамках своих полномочий», — пояснил Яшин.

Мундеп отметил, что руководствуется статьей 8.8 КоАП РФ «Об организации местного самоуправления в городе Москве». По его словам, статья позволяет организовывать районные праздники без согласования с городскими органами власти.

Кроме того, Яшин заявил, что готовит ответное письмо в прокуратуру с просьбой вынести предостережение префекту ЦАО и главе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимиру Черникову «в связи с возможным нарушением закона с их стороны».

Ранее глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин объявил о проведении 24 декабря праздничного мероприятия «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере в Москве. Призыв посетить мероприятие поддержал в своем блоге и оппозиционный политик Алексей Навальный.

Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников счел мероприятие «провокацией».