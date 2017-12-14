Защита Telegram попросила ООН повлиять на ситуацию вокруг мессенджера в России

Международная правозащитная группа «Агора», представляющая интересы Telegram, обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе с просьбой повлиять на ситуацию вокруг мессенджера в России, сообщает в своем телеграмм канале руководитель «Агоры» Павел Чиков.

Авторы письма считают, что из-за отказа администрации Telegram поделиться с ФСБ информацией для декодирования сообщений пользователей мессенджер может быть заблокирован в России.

Юристы просят спецдокладчика ООН рекомендовать правительству России «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн».

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12 декабря Мещанский суд Москвы отказался отменять штраф, наложенный на мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений.

Также стало известно, что Мещанский суд Москвы отказался принимать к производству иск журналиста Олега Кашина к ФСБ по делу Telegram. В конце октября суд вернул аналогичный иск журналиста «Эхо Москвы» Александра Плющева к ФСБ. Журналисты настаивали, что спецслужбы, требуя предоставить ключи шифрования переписки, затрагивают их право на конфиденциальное общение с источниками информации.

Напомним, в октябре суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ от передачи спецслужбам данных, необходимых для декодирования переписки пользователей (часть 2 статьи 13.31 КоАП). Основатель мессенджера Павел Дуров обвинил ФСБ в нарушении Конституции.