СМИ: ЦБ потребовал от Промсвязьбанка значительно увеличить резервы

Центробанк потребовал от Промсвязьбанка увеличить резервы на 100 миллиардов рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Совладелец и председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подтвердил газете, что ЦБ требует от банка увелчить резервы, отметив, что о размере доначисления идут переговоры.

При этом по словам двух собеседников газеты, речь идет о требовании увеличить резервы на 130 миллиардов рублей.

Один из собеседников «Ведомостей» называет и 100 миллиардов рублей «огромной суммой», отмечая, что увеличение резервов ударит по капиталу Промсвязьбанка, который на 1 ноября составляет 152,7 миллиарда рублей.

В свою очередь, аналитик Fitch Александр Данилов считает, что банк может позволить себе доформировать резервы на 15-30 миллиардов рублей.

Ранее в августе аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов в письме для клиентов упомянул Промсвязьбанк как один из самых рискованных банков. Специалист утверждал, что ситуация вокруг кредитной организации может быть решены «уже этой осенью». «Альфа-Капитал» назвал письмо личным мнением сотрудника.

Позднее «ФК Открытие» и Бинбанк, также указанные в письме в числе рискованных банков, были санированы Центробанком.