Политтехнологи предупредили о рисках протестов после выборов президента

Значительная часть участников VII Форума специалистов политических профессий, который проходил с 10 по 12 ноября этого года в Подмосковье, допустили возможность массовых протестов после президентских выборов 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на результаты экспертного опроса участников форума.

По мнению 45% участников форума, протестные акции могут пройти не только в крупных городах, но и в региональных центрах. 39% опрошенных политтехнологов и политконсультантов считают, что протесты возможны только в крупных городах. При этом 37% респондентов заявили, что протестных акций не будет, но несистемная оппозиция начнет медийную кампанию по снижению доверия к результатам выборов.

Главным риском для предвыборной кампании нынешнего президента России Владимира Путина опрошенные участники форума назвали экономическую ситуацию в стране. По их мнению, на рейтинги Путина может повлиять гипотетические проблемы с невыплатой зарплат бюджетникам или обвал рубля.

Также опрошенные считают, что на успешность кампании Путина могут повлиять открытое давление региональных властей на избирателей, ее несодержательность и сопряженные с жертвами провокации на митингах протеста.

Форум специалистов политических профессий проводится с 2012 года. В нем участвуют политконсультанты и политтехнологи со всей страны, в этом году на форум приехали 215 специалистов. В опросе участвовали 172 из них.

Напомним, выборы президента России назначены на март 2018 года. Нынешний президент Владимир Путин уже объявил о намерении баллотироваться на новый срок. О своем выдвижении также объявили лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнесмен Сергей Полонский, а также журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон.