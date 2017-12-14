Песков рассказал о подборках Telegram-каналов для Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в Кремле не ведут Telegram-канал, но читают и анализируют их.

«Мы пытаемся их (Telegram-каналы — ред.) анализировать, и, безусловно, мы этот анализ докладываем президенту. Мы составляем отдельные дайджесты», — заявил Песков.

По его словам, из-за скорости передачи информации в Telegram-каналах идет «потеря качества».

«Я все-таки — не сторонник такой высокой скорости, но более вдумчивой, более проверенной, более аналитической и солидной информации», — сказал пресс-секретарь президента.

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Ранее Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе с просьбой повлиять на ситуацию вокруг Telegram. Юристы обеспокоены тем. что из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи к декодированию сообщений, Telegram могут заблокировать в России.

Напомним, во вторник Мещанский суд Москвы отказался отменять штраф, наложенный на мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений.