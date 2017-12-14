МВД отказалось от закупки 7,5 тысяч компьютеров с российским процессором

Министерство внутренних дел (МВД) России отказалось закупать российские компьютеры, работающие на процессорах «Байкал-Т1», пишут «Ведомости».

МВД планировало закупить 9348 компьютеров на общую сумму 357 миллионов рублей. Отечественные компьютеры предполагалось использовать для сдачи теоретической части экзаменов на получение водительских прав.

Конкурс, объявленный осенью 2016 года, выиграла связанная с «Байкал электроникс» компания «Т-платформы». Однако в ведомство было поставлено всего 1837 компьютеров на 71 миллионов рублей. От остальных компьютеров МВД отказалось, пишет газета.

Поставщик подал иск к МВД в Арбитражный суд Москвы с требованием принять оставшиеся 7511 компьютеров и заплатить 286 млн рублей. Но суд отклонил иск, указав на несоблюдение сроков поставки.

По мнению представителя «Т-платформы» Елены Чураковой, поставки сорвались из-за того, что МВД задержало аванс и не дало компании информации, нужной для выполнения контракта.

В свою очередь, источники «Ведомостей» считают, что отказ от закупки компьютеров может быть связан с арестом главного конструктора МВД Андрея Нечаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Именно Нечаев настаивал на переводе МВД на оборудование на базе отечественной микроэлектроники, «и его позиция сыграла свою роль в момент формирования у МВД интереса к компьютеру на «Байкалах», отметили в «Т-платформах».