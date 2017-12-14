Госдума одобрила в третьем чтении закон о пожизненном наказании за вербовку террористов

Депутаты проголосовали в третьем чтении за принятие закона о пожизненном тюремном заключении за вербовку террористов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает наказание в виде пожизненного заключения, либо лишения свободы на срок от восьми до 20 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо в виде.

На данный момент по статье 205.1 УК РФ, в которую вносятся изменения, максимальное наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Автор законопроекта — первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. По его мнению, «терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба».

В пояснительной записке к документу он отмечает, что «ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более одной тысячи человек». При этом террористы могут завербовать любого человека, вне зависимости от его возраста, пола и социального статуса.

Шхагошев также замечает, что «один террорист может совершить один теракт, а вербовщик готовит десятки таких террористов». По его словам, действующее сейчас наказание за это преступление является несопоставимым.

Документ прошел первое чтение в ноябре этого года. Теперь его должен принять Совет Федерации и подписать президент России Владимир Путин, после чего он вступит в силу.