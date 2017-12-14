Арбитражный суд отказался вернуть турбины Siemens

Арбитражный суд Москвы отклонил иск немецкого концерна Siemens к «Технопромэкспорту» о возвращении турбин, поставленных в Крым. Об этом сообщает Интерфакс.

Суд также отклонил иск «Технопромэкспорта». Компания требовала признать недействительными три пункта контракта, в которых идет речь о конечном пункте назначения турбин.

ООО «ВО «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») потребовала отменить санкции, наложенные на компанию из-за поставок турбин в суде Евросоюза. С аналогичными требованиями в суд обратился глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

Напомним, в июле Siemens обвинил российских партнеров в том, что четыре газотурбинные установки, произведенные немецким концерном и предназначавшиеся для Таманской тепловой электростанции (ТЭС), были незаконно поставлены в Крым в обход санкций Евросоюза.

ОАО «Технопромэкспорт» приобрело турбины для Тамани, а затем перепродало одноименному ООО. Согласно законодательству, передача оборудования новому собственнику позволяет считать сделку на вторичном рынке завершенной.

Однако ЕС 4 августа 2017 года расширил санкции против России. В обновленный санкционный список вошли замминистра энергетики России Андрея Черезова, директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгения Грабчака и генеральный директор компании «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка.

Под санкции также попали ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» и ЗАО «Интеравтоматика».