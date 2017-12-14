Путин пойдет на выборы в 2018 году как самовыдвиженец

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что пойдет на президентские выборы в 2018 году как самовыдвиженец.

«Это будет самовыдвижение. Рассчитываю на поддержку политических сил, разделяющих мою позицию. По поводу штаба не пришли к общему решению, еще есть споры. Хотел, чтобы это были авторитетные люди», — сказал глава государства.

Вопрос о выборах задал корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Ранее о том, что Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец, сообщал РБК со ссылкой на свои источники. По данным издания, инициативная группа в поддержку самовыдвижения Путина, скорее всего, соберется после съезда партии «Единая Россия».

Путин объявил о намерении баллотироваться на новый срок на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде 6 декабря. Однако тогда он не уточнил, как именно будет выдвигаться.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года.